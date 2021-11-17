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Son dakika... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı

17.11.2021 16:13
Son dakika... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı

Son dakika haber... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/YPG'ye üye olmak suçundan aranan Suriye uyruklu Omar A'nın ilçe kırsalında olduğu tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Omar A, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlının, Suriyeli bir şarkıcı olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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