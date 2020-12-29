Son dakika... Şanlıurfa'da, TIR'daki 66 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, polisin yol kontrolünde durdurarak, arama yaptığı TIR'da 66 kilo 150 gram skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine durdurduğu TIR'da arama yaptı. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada, TIR'daki gizli bölmelere yerleştirilmiş poşetlerde 66 kilo 150 gram skunk geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, TIR'daki ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.