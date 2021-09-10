Şanlıurfa'da 3 araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 3 araç çarpıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında anne ve çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Şanlıurfa yolunun Çadır kent yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında park halindeki tır, sürücüsünün kapısını açması sonucu arkadan gelen 3 otomobil çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen anne ve 4 yaşındaki çocuğu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre aksayan yol akışı, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.