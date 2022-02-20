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Son dakika: ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA 21 TUTUKLAMA - Son Dakika

Son dakika: ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA 21 TUTUKLAMA

20.02.2022 12:15

Son dakika gündem haberi: ŞANLIURFA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21'i tutuklandı.

ŞANLIURFA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da, geçen çarşamba günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 kilo 112 gram esrar, 120 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 2 tabanca ile 2 bin 425 TL ele geçirilirken, 33 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, 12 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika: ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA 21 TUTUKLAMA
Son dakika: ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA 21 TUTUKLAMA
Son dakika: ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA 21 TUTUKLAMA

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Uyuşturucu, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA 21 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA 21 TUTUKLAMA - Son Dakika
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