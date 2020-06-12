Son dakika! Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da önünde ilerleyen TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerine Şanlıurfa- Birecik otoyolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa'dan yüklediği metal panelleri Gaziantep'e götüren Mahmut İnak yönetimindeki 63 HK 087 plakalı kamyon aynı yönden ilerleyen sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon dorsesi araçtan ayrılıp yerel devrilirken şoför Mahmut İnak şoför koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Mahmut İnak sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kamyon dorsesinin yola devrilmesi ile trafiğe kapanan yol, dorsenin çekilmesi ile yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.