Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü

21.10.2020 00:35

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü Baba ile oğlu feci kazada hayatını kaybetti Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü ile oğlu hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kendisine arkadan çarpan otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü ile oğlu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü

Baba ile oğlu feci kazada hayatını kaybetti

Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü ile oğlu hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kendisine arkadan çarpan otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü ile oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolunda Aslanbaba mevkisinde yaşandı. Veysel B.'nin kullandığı 07 ABY 558 plakalı Renault marka otomobil, önünde seyreden Hüseyin Şimşek yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Hüseyin Şimşek ile 3 yaşındaki oğlu Serhat Şimşek çarpmanın etkisiyle yola savrulurken motosiklet ise otomobile ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan 3 yaşındaki Serhat Şimşek ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cesetler, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü

Ceylanpınar, Motosiklet, Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika

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