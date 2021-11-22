Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/ PKK mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Şanlıurfa'da ülkeye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika