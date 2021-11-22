Son dakika... Şanlıurfa'da ülkeye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında yakaladı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Eski nişanlısını sokak ortasında yumrukladı! O anlar cep telefonu kamerasında

İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"