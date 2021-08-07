Son dakika... Şanlıurfa'da üstün zekalı çocuklar için merkez kurulacak - Son Dakika

Harran Üniversitesi (HRÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde 4-6 yaş arası üstün zekalı ve yetenekli çocuklar için eğitim merkezi kurulacak.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Harran Eğitim Kooperatifi ve Gençstem Derneği ortaklığında hazırlanan projede 4-6 yaş arası üstün zekalı ve yetenekli çocuklar için kurulacak eğitim merkezi için çalışmalar devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme programı Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi projesi kapsamında kurulacak olan merkezde, özel testler sonrası üstün zekalı ve yetenekli olduğu tespit edilen çocuklar için yüksek standartlarda okul öncesi eğitimi verilecek.

Onaylanan projede merkezin tefrişatının tamamlanması sonrasında özel yetenek taraması ile öğrenci kabulünün başlaması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, üstün zekalı ve yetenekli öğrenci eğitiminin genel olarak 7 yaşından sonra başladığını belirterek "Bu proje çocuklarımızın erken yaştan itibaren çok boyutlu gelişimlerini sağlayacaktır. Merkezimizde pilot çalışmalara da yer vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Göçen, Şanlıurfalı öğrencilere akademisyenlerin desteğiyle en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirtti.