Son dakika haber! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 95 kilogram esrar maddesi, 4 kilogram metamfetamin maddesi ve 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.