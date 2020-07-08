Son Dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 parça halinde 2 buçuk kilogram esrar maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca, 235 adet mermi, bir adet hassas terazi ile kenevir bitkisi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA