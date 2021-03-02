Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kenti merkezinde düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika