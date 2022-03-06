Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

06.03.2022 13:30
Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine boş bir arazideki duvara gizlenmiş 4 parça halinde 256 gram eroin maddesi buldu.

Uyuşturucunun kim veya kimler tarafından saklandığını belirlemek için çalışma başlatan ekipler, şüpheliler S.D. ve Ş.D'nin bölgeye gelerek gizledikleri uyuşturucuyu aradıklarını tespit etti.

Daha önce de uyuşturucu kullanma ve ticaretini yapma suçundan kayıtları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde de arama yapan ekipler, çalıntı motosiklet, uyuşturucu, hassas terazi ve tabanca ele geçirdi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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