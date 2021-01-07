Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aramalarda, 25 gram eroin, 70 gram metamfetamin, 105 gram esrar, 2 tabanca ve 4 bin 920 lira para ele geçirildi.

Son Dakika: Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını 20 Ocak'a kadar dondurdu

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Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil