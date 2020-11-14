Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 84 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 84 kilogram esrar ele geçirildi

14.11.2020 14:37
Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 84 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 84 kilogram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 84 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında durumundan şüphelenilen 2 aracı uygulama noktasında durdurdu.

Dedektör köpek yardımıyla araçlarda yapılan aramada, 12 parça halinde 84 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Esrar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 84 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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