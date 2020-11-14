Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 84 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 84 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında durumundan şüphelenilen 2 aracı uygulama noktasında durdurdu.
Dedektör köpek yardımıyla araçlarda yapılan aramada, 12 parça halinde 84 kilogram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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