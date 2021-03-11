Son dakika... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 19'u tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 19'u tutuklandı

11.03.2021 18:37
Son dakika... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 19'u tutuklandı, System.String[]

Son dakika haber: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik çalışmalar kapsamında, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 19'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 19'u tutuklandı - Son Dakika


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