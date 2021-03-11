Son dakika... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 19'u tutuklandı - Son Dakika

Zanlılardan 19'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik çalışmalar kapsamında, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 19'u tutuklandı.

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