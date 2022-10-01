ŞANLIURFA'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 20 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 20 YARALI

01.10.2022 21:34

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrilirken, saman yüklü kamyon da otobüse çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı sırada devrildi.

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrilirken, saman yüklü kamyon da otobüse çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı sırada devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Suruç- Birecik karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Batman'dan Antalya'ya gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilmeyen Özlem Batman firmasına ait 41 BN 778 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yatarak şarampole devrildi. Bu sırada aynı güzergahta gitmekte olan 34 BLD 224 plakalı kamyon ise otobüse çarpmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık, güvenlik ve kurtarma ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada her iki araç sürüsüyle birlikte toplam 20 kişi yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Antalya'da 83 yıl sonra ekim ayı sıcaklık rekoru Antalya'da 83 yıl sonra ekim ayı sıcaklık rekoru Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı
Kaynak: DHA

Antalya, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 20 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:25 Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi
00:19 Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: Anne ve oğlu öldü, gelin ve 2 torun yaralı
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde başvurular 5 milyonu geçince talimat verdi: Konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarın
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 04:49:10. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 20 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement