Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tepedüzü Mahallesi'nde akraba olan iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle önceki gün çıkan ve 5 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kavgada ağır yaralanan ve Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Mesut Çalışkan (38) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Çalışkan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
Yaralanan diğer 4 kişinin tedavisi sürüyor.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:11 - Kaynak: AA
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