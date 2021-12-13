Üye Girişi
Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

13.12.2021 19:14
Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü, kardeşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü, kardeşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Haleplibahçe Mahallesi 2428 Sokak'ta dün silahlı saldırı sonucu Nihat Birgül'ün hayatını kaybetmesi, kardeşi Cemil Birgül'ün yaralanmasının ardından Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada, Cemil Birgül'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Merkez Eyyübiye ilçesinde dün, Nihat ve kardeşi Cemil Birgül uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Nihat Birgül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa, Saldırı, Cinayet, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haber alınamayan emekli albay ölü olarak bulundu 19:03 Haber alınamayan emekli albay ölü olarak bulundu
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz 17:54 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da 17:34 Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 17:23 Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı 17:02 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı 15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi 14:07 Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel

Son Dakika Haberleri
19:02 Haber alınamayan emekli albay ölü olarak bulundu
18:10 Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor
18:01 Bu görüntülerin uzaylılara ait olduğu iddia ediiliyor
17:53 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz
17:34 Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da
17:23 Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi
17:21 Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler
17:13 Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi
17:01 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı
16:58 Hull City taraftarı, açtıkları pankartla Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı netleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı netleşti         
19:10
Türkiye Güney Sudan'da altın arayacak! 5 bölge izin izin çıktı Türkiye Güney Sudan'da altın arayacak! 5 bölge izin izin çıktı         
18:27
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Azra'yı canice öldüren sanık hakim karşısında! Duruşmada çantasından kızının çorabını çıkaran anne bayıldı Azra'yı canice öldüren sanık hakim karşısında! Duruşmada çantasından kızının çorabını çıkaran anne bayıldı         
17:32
Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:06
Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti         
15:37
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 19:20:59. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement