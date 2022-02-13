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Son dakika: Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Son dakika: Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 5 tutuklama

13.02.2022 15:08
Son dakika: Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 5 tutuklama

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde tefecilere yönelik operasyon düzenledi. 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda paraya ihtiyacı olan vatandaşlara borç verdikten sonra senet imzalatıp ellerindeki malları baskı ve tehditle aldıkları belirlenen 11 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda çek ve senet ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Son dakika: Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 5 tutuklama
Son dakika: Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 5 tutuklama
Son dakika: Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 5 tutuklama

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Şanlıurfa'daki tefeci operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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