Son dakika haberi | ŞANLIURFA Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede
11.03.2021 12:36
Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli adliyedeŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede
ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 440 gram eroin, 37 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler; 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi.
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