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Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı

09.11.2021 15:10
Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 zanlıdan 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında 1-7 Kasım tarihleri arasında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 21 kilogram esrar, 8 kilogram skunk maddesi, 600 gram metamfetamin,121 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile 7 bin 455 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'i "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı
Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı
Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı
Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı
Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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