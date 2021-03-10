Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul kantinleri ve internet kafeler denetlendi.
Kent genelinde başlatılan yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri, Haliliye Belediyesi ekipleri tarafından da sürdürülüyor.
Belediyenin Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede halkın yoğun olduğu bölgelerde program dahilinde denetimler gerçekleştiriyor.
Okul kantinleri ve internet kafelerde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, işletmelerin salgın tedbirlerini de denetledi.
Ekipler kurallara uyulmaması durumunda kısıtlamaların tekrar başlayacağı yönünde vatandaşa uyarıda bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Şanlıurfa'de Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika