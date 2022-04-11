Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı

11.04.2022 23:03
Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı

Şanlıurfa'da randevusuz işlem yapmak isteyen şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne taşla saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Şanlıurfa'da randevusuz işlem yapmak isteyen şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne taşla saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Saldırıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünde meydana geldi. İddiaya göre, randevusuz işlem yapmak isteyen aralarında kadınların da bulunduğu yabancı bir grup, görevlilerle tartıştı ve taşkınlık çıkardı. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan grup üyeleri, daha sonra dışarıdaki akrabalarıyla birlikte taşla müdürlüğe saldırdı. Taşlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaralandı, camlar kırıldı. Güvenlik görevlileriyle yaşanan arbede sonrası olay yerine giden polis ekipleri, olaya müdahale etti. Olaya karışan, aralarında kadınlarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı
Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı
Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı
Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA İL GÖÇ İDARESİNİN CAMLARINI KIRAN 15 ŞÜPHELİYE GÖZALTI ŞANLIURFA İL GÖÇ İDARESİNİN CAMLARINI KIRAN 15 ŞÜPHELİYE GÖZALTI Şanlıurfa'da taşkınlık yaptıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa'da taşkınlık yaptıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
23:10 Bolu Dağı'na Nisan ayında kar yağınca sürücüler ilerlemekte zorlandı!
23:03 Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor
23:01 Ümit Özdağ: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz
22:56 Antalyaspor, Hatayspor'u farka boğdu!
22:30 Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazadaki helikopterin askeri jetle takip edildiği iddiası gündeme geldi
22:03 Ece Seçkin'in paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu
21:39 Mehmet Ali Erbil, meşhur programı Çarkıfelek ile geri dönüyor
21:18 Galatasaray, 117 yıllık tarihinde daha kötü bir senaryoyla karşılaşmadı
20:48 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi
20:48 Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 23:20:07. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement