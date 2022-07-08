Son dakika... ŞANLIURFA - Arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika
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Son dakika... ŞANLIURFA - Arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi

08.07.2022 15:48

Son dakika haberler: Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da, Kurban Bayramı arifesinde şehit mezarları ziyaret edildi.

Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da, Kurban Bayramı arifesinde şehit mezarları ziyaret edildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile diğer protokol üyeleriyle şehitliği ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

Oğlunun kabrini ziyaret eden şehit babası İsmail Çiftçi, AA muhabirine, tüm İslam aleminin kurban bayramını kutladığını belirterek "Ben şehit babası olduğum için çok gururluyum. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Tabii vatan ve toprak için bütün evlatlarımı feda etsem de benim için bir gururdur." diye konuştu.

Vali Ayhan daha sonra Şanlıurfa- Mardin kara yolundaki polis kontrol noktasında bayram ziyaretine giden vatandaşların bayramını kutladı, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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Son dakika haberleri... Arife gününde şehitlikler ziyaret edildi Son dakika haberleri... Arife gününde şehitlikler ziyaret edildi GAZİANTEP - Arife gününde şehitlikler ziyaret edildi GAZİANTEP - Arife gününde şehitlikler ziyaret edildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... ŞANLIURFA - Arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika... ŞANLIURFA - Arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika
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