Son dakika... ŞANLIURFA - Arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi

Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da, Kurban Bayramı arifesinde şehit mezarları ziyaret edildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile diğer protokol üyeleriyle şehitliği ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

Oğlunun kabrini ziyaret eden şehit babası İsmail Çiftçi, AA muhabirine, tüm İslam aleminin kurban bayramını kutladığını belirterek "Ben şehit babası olduğum için çok gururluyum. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Tabii vatan ve toprak için bütün evlatlarımı feda etsem de benim için bir gururdur." diye konuştu.

Vali Ayhan daha sonra Şanlıurfa- Mardin kara yolundaki polis kontrol noktasında bayram ziyaretine giden vatandaşların bayramını kutladı, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.