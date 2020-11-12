Son dakika! Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika

Son dakika! Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

12.11.2020 15:08
Son dakika! Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır illerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ adına sık sık toplantı yaptıkları, eğitim faaliyetleri yürüttükleri ve çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarını kaçak yollarla Türkiye'ye geçirmeye çalışmak için çeşitli yollar aradıkları belirlenen 24 şahıs şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şahısların kaldığı evlerde yapılan aramada 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 18 adet av tüfeği fişeği, 49 adet tabanca mermisi ile çok sayıda toplatılma kararı bulunan kitap ve dergi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Son dakika! Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Şanlıurfa, Türkiye, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini ekmek bıçağıyla öldürdü: Soranlara "Pişman değilim" dedi Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Atık su merkezinde cansız beden parçası bulundu! Ekipler cesedin kalan parçalarını arıyor Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen Tuba'nın babası: Birlikte yaşadıkları doğru değil İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi?
"Herkes bilsin" diyen Sergen Yalçın'dan ayrılık sözleri: Söz konusu olamaz         
15:25
Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın koronavirüsü atlattıkları ortaya çıktı Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın koronavirüsü atlattıkları ortaya çıktı         
15:05
TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı         
14:38
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek         
13:46
Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı         
13:10
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı         
12:08
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Evlenme vaadiyle kandırılan yaşlı adamın 3 koyununu ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar Evlenme vaadiyle kandırılan yaşlı adamın 3 koyununu ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar         
11:49
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 15:34:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei