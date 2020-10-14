Son dakika: Şanlıurfa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti

Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı

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