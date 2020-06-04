Son dakika... Şanlıurfa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

ŞANLIURFA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında, Şanlıurfa, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Bayburt ve İzmir'de çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4'ü görevde olan astsubay, 2'si meslekten ihraç edilmiş asker ve 4 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilen şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı.