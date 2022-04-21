Şanlıurfa merkezli kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Şanlıurfa ile Gaziantep'te belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 21 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.