Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Mehmet Cevat K. idaresindeki Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A.'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, inceleme yaptı. Cansız bedenler olay yerine giden savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı - Son Dakika