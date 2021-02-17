Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı - Son Dakika

Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı

17.02.2021 07:50

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 30 kişi de yaralandı. Ekipler kazanın meydana geldiği alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Mehmet Cevat K. idaresindeki Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A.'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.

Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı

3 KİŞİ ÖLDÜ, 30 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı

İNCELEMENİN ARDINDAN CANSIZ BEDENLER KALDIRILDI

Kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, inceleme yaptı. Cansız bedenler olay yerine giden savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı

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Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı - Son Dakika


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