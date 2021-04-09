Son dakika: Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri - Son Dakika

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşu ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hatim programı düzenlendi.

Dergah Camisinde gerçekleştirilen programda şehitler için dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu.

Hatim programın ardından cami bahçesinde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.