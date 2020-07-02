Son dakika! Şanlıurfa'nın enerji altyapısına 5 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Son dakika! Şanlıurfa'nın enerji altyapısına 5 milyon liralık yatırım

Gelen son dakika haberlerine göre Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki iki mahallede enerji dağıtım altyapısının iyileştirilmesi amacıyla toplam 5 milyon lira yatırım yapacak.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki iki mahallede enerji dağıtım altyapısının iyileştirilmesi amacıyla toplam 5 milyon lira yatırım yapacak.

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Dicle Elektrik tarafından Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı ve Yenice mahallelerinde enerji dağıtım altyapısında iyileştirme amacıyla 5 milyon lira yatırım yapılacağı bildirildi. Verilen bilgiye göre, söz konusu yatırım ile 300 adet direk üstü sayaç otomasyon panosunun montajı gerçekleştirilecek. Bu çalışma sırasında iki mahallede toplam 18 bin metre izolasyonlu alpek kablo ile 60 bin metre abone kablosu döşenecek.


Ayrıca kurulu gücün artırılabilmesi için 400 KVA'lık (kilo volt amper) ek bir trafo tesisi devreye alınacak. Cadde ve sokak aydınlatmasında kullanılacak 350 armatürün montajıyla, iki mahalle modern bir aydınlatma sistemine kavuşacak.


3 bin abone yararlanacak


Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, yatırımın kısa sürede tamamlanmasıyla enerji kalitesinin artacağını belirterek, yenilenen şebeke altyapısından iki mahallede yaşayan yaklaşık 3 bin abonenin yararlanacağını söyledi. Hondu, "Yatırım çalışmamız tamamlandığında Osmanlı ve Yenice mahallelerimizde kesintilere sebep olan aşırı yüklenme kaynaklı arızaları önemli ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Yenilenen armatürlerimiz ise iki mahallemizi geceleri çok daha aydınlık yapacak. Müşteri memnuniyeti hedefimiz doğrultusunda il genelindeki altyapı yenileme yatırımlarımıza kesintisiz devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Şanlıurfa'nın enerji altyapısına 5 milyon liralık yatırım - Son Dakika Ekonomi

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