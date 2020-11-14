Şanlıurfa'nın süt ürünleri ABD'lilerin sofrasında - Son Dakika

Şanlıurfa'nın süt ürünleri ABD'lilerin sofrasında

14.11.2020 11:11

Firmanın süt ürünleri üretimi yapılan tesisi önünde bekleyen süt kamyonları Tesiste işçilerin süt ürünleri üretimi yapması Tesiste üretilen süt ürünlerinin kutu, kavanoz ve paket olarak ambalajlanması Ürünlerin tıra yüklenmesi Firmanın ihracat ve pazarlama direktörü Mustafa Acar'ın konuşması...

Firmanın süt ürünleri üretimi yapılan tesisi önünde bekleyen süt kamyonları

Tesiste işçilerin süt ürünleri üretimi yapması

Tesiste üretilen süt ürünlerinin kutu, kavanoz ve paket olarak ambalajlanması

Ürünlerin tıra yüklenmesi

Firmanın ihracat ve pazarlama direktörü Mustafa Acar'ın konuşması

Firma tarafından üretilen ürünler Şanlıurfa'nın süt ürünleri ABD'lilerin sofrasında

Şanlıurfa'da kurulan firma tarafından üretilen peynir, kaşar ve "sadeyağ" ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sunuyor

Firmanın ihracat ve pazarlama direktörü Mustafa Acar:

"Kentin coğrafi işaretli ürünleriyle Orta Doğu ülkeleri ve dünya pazarına açılarak ülkemizi ve Şanlıurfa'yı temsil etmek istiyoruz"

-" 2021 yılı için 8-11 milyon dolar civarında bir hedefimiz var"

ŞANLIURFA (AA) MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da bir firma tarafından üretimi yapılan yöresel peynir, kaşar ve tescilli "sadeyağ" başta ABD olmak üzere Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma, kırsal bölgelerden ve Ceylanpınar Tarım İşletmesinden aldığı sütü çeşitli türlerde peynir, kaşar ve kentin tescilli ürünlerinden sadeyağa dönüştürüp ihraç ediyor.

Yaklaşık 55 kişinin istihdam edildiği firmada üretilen ürünler, başta ABD olmak üzere Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Kuveyt gibi birçok ülkeye gönderiliyor.

"2021 yılı ihracat hedefimiz 8-11 milyon dolar"

Firmanın ihracat ve pazarlama direktörü Mustafa Acar, AA muhabirine, kurulduğunda günlük 1 ton süt işleme kapasitesi olan fabrikada şu anda 150 ton süt işlendiğini söyledi.

Sadeyağ ile başlayan ticaretin zamanla peynir çeşitleri ve kaşar peyniriyle geliştiğini aktaran Acar, ürünlerin başta ABD olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini ifade etti.

Ham maddeleri ürüne çevirip ihraç edebilmek için kalite kriterleri bulunduğunu ve bunlardan en önemli sertifikaları sağlayarak ciddi bir yatırım yaptıklarını anlatan Acar, şöyle konuştu:

"Kentin coğrafi işaretli ürünleriyle Orta Doğu ülkeleri ve dünya pazarına açılarak ülkemizi ve Şanlıurfa'yı temsil etmek istiyoruz. Pandemi süreci ihracat noktasında bizi çok etkiledi ancak tekrar üretime dönerek ihracata başladık. Özellikle ivesi cinsi koyunların sütünden elde edilen kentin önemli lezzetlerinden tescilli sadeyağ ile peynir çeşitleri ve eski kaşar ürünlerimizi ABD olmak üzere Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyoruz. 2021 yılı için 8-11 milyon dolar civarında bir hedefimiz var. Tabii bu pandeminin durumuna göre de değişebilir. Ayrıca Ar-Ge çalışmaları yaparak elimizdeki sütü daha iyi şekilde değerlendirecek şekilde yöresel lezzetleri geliştirip ihracata devam etmeye çalışacağız."

Ürünlerimizi iç piyasaya da sunacağız"

Yaklaşık 2 bin metrekare olan fabrika alanının 5 bin metrekareye çıkarılması için çalışmalara başladıklarını anlatan Acar, "Firmamızda ürettiğimiz peynir çeşitlerimiz, kaşar ve sadeyağ ürünlerimizi küçük ambalajlı ürünler olarak önümüzdeki günlerde iç piyasaya da sunacağız. Ürünlerimiz gelecek ay itibarıyla artık büyük marketlerin raflardaki yerini de alacak." dedi.

Şanlıurfa'nın süt ürünleri ABD'lilerin sofrasında
Şanlıurfa'nın süt ürünleri ABD'lilerin sofrasında
Şanlıurfa'nın süt ürünleri ABD'lilerin sofrasında
Şanlıurfa'nın süt ürünleri ABD'lilerin sofrasında

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Şanlıurfa, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'nın süt ürünleri ABD'lilerin sofrasında - Son Dakika Ekonomi


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