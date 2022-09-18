Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü - Son Dakika
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Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü

18.09.2022 13:54

Şanlıurfa Valiliği, Suruç ilçesindeki sınır karakoluna teröristler tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı. Hain saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik havan saldırısı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında karakolda görevli sözleşmeli er şehit olurken, bir asker ise yaralandı.

ROKETATAR ATIŞIYLA KARŞILIK VERİLDİ

Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

BİR ASKER YARALI

Şanlıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından, "Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz" paylaşımı yapıldı.

Son Dakika! Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit oldu
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Şanlıurfa, Suruç, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü - Son Dakika
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