Son dakika... Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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Son dakika... Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü (2)

06.07.2022 01:08
Son dakika... Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü (2)

Son dakika haberleri... BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Derecik ilçesinde şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Derecik ilçesinde şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

ANKARA, -


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Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

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