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Son Dakika | Şanlıurfalı üç çocuk annesi Fatma Karakeçi, kızı için yöresel kıyafetleriyle tenis kortuna çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Şanlıurfalı üç çocuk annesi Fatma Karakeçi, kızı için yöresel kıyafetleriyle tenis kortuna çıktı

07.06.2021 11:12
Son Dakika | Şanlıurfalı üç çocuk annesi Fatma Karakeçi, kızı için yöresel kıyafetleriyle tenis kortuna çıktı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinden Sarıbal'da yapılan tenis kortuna ilgi artarken, yöresel kıyafetleriyle kadınlar da bu spora ilgi göstermeye başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinden Sarıbal'da yapılan tenis kortuna ilgi artarken, yöresel kıyafetleriyle kadınlar da bu spora ilgi göstermeye başladı.

Anadolu Ajansı tarafından bir süre önce haberi yapılan Viranşehir ilçesindeki Sarıbal Mahallesi sakinlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla yapılan tenis kortu, mahallede hemen her kesimin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi'nin sakinlerinin tenise ilgisi, beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı'nın yönlendirmesiyle her geçen gün artıyor.

Bakan Kasapoğlu'nun talimatının ardından mahalleye yapılan halı saha, voleybol ve tenis kortunu içeren çok amaçlı alan, başta kadın ve çocuklar olmak üzere yöre halkının spora merakını artırdı. Tenise başlayanlar arasında bulunan yöresel kıyafetli kadın ise renkli görüntüler oluşturuyor.

Kızına destek olmak için başladı

Mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Fatma Karakeçi (40), mahalleye yapılan tenis kortu sonrası uzaktan izlediği bu spora kızının ısrarıyla başladı.

Yöresel kıyafetleriyle tenis kortuna çıkan Karakeçi, AA muhabirine, tenis kortunun yapılmasının ardından mahallede yaşayanların bu spora ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Kızının tenise büyük bir ilgisinin olduğunu anlatan Karakeçi, "Bizim bir beden eğitimi öğretmenimiz vardı, burada toprak kort yaptı. Orada oynadılar, daha sonra kızım da tenisi sevmeye başladı. 'Anne ben oynayacağım.' demeye başladı, ben de ona destek olmak için 'Hadi birlikte oynayalım.' dedim ve oynamaya başladık. Şimdiye kadar hiç tenis oynamadığım için ilk başta zor oldu tabii ama alıştık." ifadelerini kullandı.

Karakeçi, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na tesisler için teşekkür ederek, mahallelerini ziyaret etmesi durumunda kendisiyle tenis maçı yapmak istediğini söyledi.

Kendilerini gören diğer çocukların da anneleriyle korta çıkmayı istediklerini aktaran Karakeçi, şunları kaydetti:

"Ben ilk başta çekindim ama sonra gelip oynadım, köyümüzdeki diğer kadınlar da önce sıcak bakmadı, daha sonra onlar da sıcak bakmaya başladı. İnşallah onlar da gelir hep birlikte oynarız. Eşim de sonuna kadar bize destek veriyor. Eşim tenis oynamıyor ama o da futbol oynuyor. Bütün komşu köydeki kadınlar gelsin oynayalım, ben burada oynadım, onlar da gelsinler oynasınlar. Bizim buradaki kadınlar çekiniyor, ayıptır diye, sporda ayıp yoktur gelsinler oynayalım. Kızımla birlikte oynamak çok güzel bir duygu. Ben bazen onu yeniyorum bazen de o."

Sekizinci sınıf öğrencisi Büşra Karakeçi ise annesiyle tenis oynadığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ben annemden rica ettim, o da beni kırmayarak benimle tenis oynadı. Şimdi çok güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Hedef; kadınların sayısını artırmak

Bölge halkını tenisle tanıştıran beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan tesisler sonrası burada yaşayan kişilerin spora olan ilgisinin daha da arttığını belirtti.

Bölgedeki kadınları da spora yönlendirmek istediklerini anlatan Avcıbaşı, "Fatma Karakeçi ile başladık, inşallah diğer kadınları da spora yönlendireceğiz, onlar da sosyal aktivite olarak boş zamanlarını burada geçirecek." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Şanlıurfalı üç çocuk annesi Fatma Karakeçi, kızı için yöresel kıyafetleriyle tenis kortuna çıktı
Son Dakika | Şanlıurfalı üç çocuk annesi Fatma Karakeçi, kızı için yöresel kıyafetleriyle tenis kortuna çıktı
Son Dakika | Şanlıurfalı üç çocuk annesi Fatma Karakeçi, kızı için yöresel kıyafetleriyle tenis kortuna çıktı
Son Dakika | Şanlıurfalı üç çocuk annesi Fatma Karakeçi, kızı için yöresel kıyafetleriyle tenis kortuna çıktı
Son Dakika | Şanlıurfalı üç çocuk annesi Fatma Karakeçi, kızı için yöresel kıyafetleriyle tenis kortuna çıktı

Mehmet Kasapoğlu, Anadolu Ajansı, Şanlıurfa, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şanlıurfalı üç çocuk annesi Fatma Karakeçi, kızı için yöresel kıyafetleriyle tenis kortuna çıktı - Son Dakika


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