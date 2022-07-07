Son dakika: SARALLAR OPERASYONU; 92 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika: SARALLAR OPERASYONU; 92 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

07.07.2022 08:42
Son dakika: SARALLAR OPERASYONU; 92 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son dakika haberine göre İSTANBUL merkezli 13 ilde Sarallar grubuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 92 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL merkezli 13 ilde Sarallar grubuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 92 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sarallar grubu olarak bilinen suç örgütü üyelerine İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 122 şüpheli yakalandı. Aralarında Erdal Acar'ın da olduğu 92 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan 31 şüpheli ise dün adliyeye sevk edilmişti.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika: SARALLAR OPERASYONU; 92 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: SARALLAR OPERASYONU; 92 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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