Sarallar operasyonunda dikkat çeken detaylar... Uyuşturucu serası ortaya çıktı - Son Dakika

Sarallar operasyonunda dikkat çeken detaylar... Uyuşturucu serası ortaya çıktı

İSTANBUL İstanbul'da, mafya tipi organize suç örgütlerine ve bu çetelere silah temin eden suç ağlarına yönelik "Tırpan" operasyonu kapsamında 'Sarallar' olarak bilinen yapıya düzenlenen operasyonun ayrıntıları belli oldu. Villada yakalanan B.S. adlı çete lideri ile ilgili yürütülen aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan L.Ö. adı zanlının villasında 34'ü küçük boy, 89'u da büyük boy olmak üzere toplam 123 kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca mafya tipi organize suç örgütlerine ve bu çetelere silah temin eden suç ağlarına yönelik 24 Aralık'ta "Tırpan" adı verilen operasyon başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Tırpan" operasyonu kapsamında 9 kişiyi gözaltına almış, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün firari şüphelisine yönelik İstanbul Büyükçekmece'de bir villaya üç gün arayla iki baskın düzenlemişti. Dokuz şüphelinin gözaltına alındığı ilk baskını önceden fark ederek villayı terk eden ve polisi atlattığını düşünerek söz konusu adrese 3 gün sonra geri dönen B.S., 27 Aralık'taki ikinci operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Çete üyesi, villayı uyuşturucu serasına çevirmiş

Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. B.S. adlı çete lideri ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı ve gözaltı sayısının 13'e yükseldiği aktarıldı. Yine Büyükçekmece'de yapılan baskında gözaltına alınan çeteyle bağlantılı 3 şüpheli arasında bulunan L.Ö.'nün saklandığı villada uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı. L.Ö.'nün saklandığı villada 34'ü küçük boy, 89'u da büyük boy olmak üzere toplam 123 kök Hint keneviri, 9 kilo 384 gram uyuşturucu madde, terazi, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan sera malzemeleri, gübre ve derece ölçerler cihazlar ele geçirildi.

Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda, kamuoyunda "Sarallar" adlı çıkar amaçlı organize suç örgütünün uyuşturucu çoğaltım merkezi kurduğu ve uyuşturucu konusu ile ilintili olduğu iddia edildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında yakalanan B.S.'nin de aralarında olduğu 13 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlandığı ve bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.