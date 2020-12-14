Son dakika... SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: "Ülkemizde daha fazla Türk yatırımı görmek istiyoruz" - Son Dakika

Son dakika... SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: "Ülkemizde daha fazla Türk yatırımı görmek istiyoruz"

14.12.2020 11:44

Gelen son dakika haberlerine göre Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, ülkelerinde daha fazla Türk yatırımı görmek istediklerini ifade etti.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, ülkelerinde daha fazla Türk yatırımı görmek istediklerini ifade etti.

Turkovic, Bosna Hersek'in diğer Balkan ülkeleri ile ilişkilerini, Türkiye-Bosna Hersek iş birliğini ve "Küçük Schengen" inisiyatifini AA muhabirine değerlendirdi.

Son dönemde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile farklı etkinliklerde görüşme fırsatı bulduğunu aktaran Turkovic, bu görüşmelerde mevcut ikili ilişkilerin ve iş birliğinin nasıl daha da geliştirileceğini ele aldıklarını söyledi.

Bosna Hersek halkının, Türkiye'yi, üst düzey yöneticilerini ve Türk milletini dost bildiğini vurgulayan Turkovic, "Ancak Bosna Hersek'in bundan daha fazlasına ihtiyacı var. Bu dostluk ekonomik gelişimimizi ve üretimimizin artmasını da desteklemeli. Ülkemizde daha fazla Türk yatırımı görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Turkovic, Türkiye'nin birçok proje ile Bosna Hersek'e destek olmaya çalıştığını anımsatarak, "Bize bağış ya da hediye olarak gelen yardımların sayısı çok. Bunların başında Mostar Köprüsü ve diğer ortak kültür mirası yapıların onarımı ve yeniden inşası da var. Ancak böylesine dostane ilişkileri olan iki ülkenin daha yüksek ve gelişmiş bir ticaret hacmine sahip olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Bosna Hersek'in bir kısmı, ülkenin gelişmesinden yana değil"

Türkiye'nin proje ve yatırımlarında Bosna Hersek tarafının da aktif rol alması gerektiğini kaydeden Turkovic, "Ülkemizde proje gerçekleştirmek isteyenlerin bürokratik engellere takıldıklarını biliyoruz. Ancak, Bosna Hersek'in bir kısmının ülkenin gelişmesinden ve güçlenmesinden yana olmadığı gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerek." ifadelerini kullandı.

Turkovic, Bosna Hersek'in mevcut siyasi yapısının, gelişimine engel olan bu durumu ortadan kaldıracak mekanizmalara sahip olmadığını söyledi.

Bosna'daki savaşta düşmanların ağır silahlarla yaptıklarının, bugün siyaset aracılığıyla Bosna Hersek'in varlığını inkar etme yoluyla sürdürüldüğünü vurgulayan Turkovic, "Bu şekilde ülkenin zayıflamasına ve dostlarımızın yapacağı yatırımların engellenmesine neden oluyorlar." diye konuştu.

Turkovic, Türkiye-Bosna Hersek iş birliğinin başka alanlara da yansıması gerektiğini kaydederek, özellikle drone üretiminde farklı ülkelerde başarılara imza atmış yetenekli insanlara sahip olduklarını ve bundan faydalanılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin desteğiyle inşa edilecek Saraybosna- Belgrad Otoyolu'na da değinen Turkovic, Bosna Hersek'in zayıf bir altyapıya sahip olduğunu ve bu otoyola kesinlikle ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Turkovic, Balkan ülkelerinin küçük ülkeler olduğunu ve cazip bir pazara sahip olmadıklarını belirterek, bölge ülkelerini kapsaması düşünülen "Küçük Schengen" inisiyatifinin, Bosna Hersek'in (Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecini de hızlandırabileceğini dile getirdi.

"Lavrov'un Bosna Hersek ziyareti önemli"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 14-15 Aralık'ta Bosna Hersek'e gerçekleştireceği ziyareti de değerlendiren Turkovic, ziyaret kapsamında ülkeler arasında iş birliği anlaşmaları ve eylem planları imzalanacağını aktardı.

Lavrov'un ziyaretinin Bosna Hersek için önemli olduğunu kaydeden Turkovic, "Rusya'dan üst düzey bir ismin nihayet Bosna Hersek'i ziyaret etmesinden, ziyaret kapsamında Devlet Başkanlığı üyeleri ve Dışişleri Bakanı ile görüşecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Zira bu ziyaret, Rusya'nın Bosna Hersek'e, ülkenin kurumlarına ve egemenliğine yaklaşımını gösteriyor." ifadelerini kullandı..

Son dakika... SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: Ülkemizde daha fazla Türk yatırımı görmek istiyoruz
Son dakika... SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: Ülkemizde daha fazla Türk yatırımı görmek istiyoruz
Son dakika... SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: Ülkemizde daha fazla Türk yatırımı görmek istiyoruz
Son dakika... SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: Ülkemizde daha fazla Türk yatırımı görmek istiyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: 'Ülkemizde daha fazla Türk yatırımı görmek istiyoruz' - Son Dakika


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