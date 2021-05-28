Son dakika! SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te yayımlanan bir görüntü "savaşın görünmeyen suçluları" keskin nişancıları gündeme getirdi - Son Dakika

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair yayımlanan görüntü, Boşnaklara o acı günleri bir kez daha anımsattı.

Fransız muhabir Philippe Buffon'ın sosyal medya hesabından yayımladığı görüntüde, keskin nişancıların Boşnak sivilleri hedef aldığı açık bir şekilde görülürken, görüntünün devamında ateş eden Sırp keskin nişancı, Boşnak bir sivili başından vurduğunu övünerek anlatıyor.

Bosna Hersek Savcılığı yayımlanan görüntüye ilişkin soruşturma başlattığını, Saraybosna'nın Nedzarici beldesinde çekilen görüntüye ilişkin geniş çaplı bir araştırmanın da başlatıldığını bildirdi.

Savaşın görünmeyen suçluları keskin nişancılar

Medyada geniş yer bulan görüntüye ilişkin AA muhabirine konuşan Nihad Alickovic, AntiDayton hareketi olarak, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını istediklerini belirterek görüntülerde görüldüğü üzere, sivillere yönelik suç işlendiğini vurguladı.

Söz konusu görüntünün ilk bölümünü 10 yıl önce izlediğini anımsatan Alickovic, "Buffon'u takip ediyorum. Sosyal medya hesabından ara ara savaşa dair görüntüler yayınlar. Birkaç gün önce yayınladığı görüntünün ilk bölümünde ise Sırp bir keskin nişancının sivillerin kaldığı binaları hedef aldığı görülüyordu." dedi.

Alickovic, Buffon'ın keskin nişancıların konuşlandığı bölgede görev yaptığını belirterek bu "görünmeyen" keskin nişancıların yüzlerce çocuk ve sivil öldürdüğüne işaret etti.

Görüntüdeki yerin kesinlikle savaş hattı olmadığını aktaran Alickovic, "Keskin nişancılar burada yaptıkları suçlardan hüküm giymedi. Umarım ortaya çıkan bu görüntü artık bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğinin görülmesine neden olur." değerlendirmesinde bulundu.

Alickovic, savaş suçundan sadece komutan ve sorumluların ceza aldığına işaret ederek "Aslında çatışmalara birebir katılan suçlular bugün özgürce gezebiliyor. Keskin nişancılar da bunlardan bazıları. Yüzlerinin tanınmasının zor olduğunun farkındayım ancak imkansız değil." ifadelerini kullandı.

Fransız muhabirden "ilginç" üslup

Keskin nişancıların savaş zamanındaki görev dağılımına ilişkin notların bulunması için bir çalışma başlattığını anımsatan Alickovic, Saraybosna'nın kuşatma altındayken yaşananların aydınlatılması için kurban yakınlarına da çağrıda bulundu.

Alickovic, Buffon ile iletişimde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Görüntülerin detaylarına ulaşmak istedim ancak bilgi vermek istemedi. Arkasından daha önce yayımladığı görüntüleri de sildi. Bunlarla kafa yormamamızı ve hayatlarımıza devam etmemizi bile tavsiye etti. Peki kendisi neden bunları yayımlıyor? Madem unutmamızı istiyor neden kuşatma günlerinin en acı olaylarını bize hatırlatıyor? Belli ki bizim üzerimizden para kazanıyor."

Buffon'ın daha önce de görüntülere ilişkin detay vermediğini anımsatarak ilgili kurumların Fransız muhabirle iletişime geçmesi talebinde bulundu.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğradı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte, 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetti, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar gördü.