Son Dakika: Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'den gitmelerini istedim, Morutan'ı almayacağız

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, takımdan ayrılacak isimleri ve transfer süreci hakkında net konuştu. Elmas, Falcao ve Feghouli'nin ayrılacağını duyurdu.

İşte Elmas'ın açıklamaları:

"MORUTAN OLMAYACAK"

"Morutan ile ilgili herhangi bir teklif yapmadık. Yapmayacağız. Ben aracı kullanmadan transfer edeceğimiz oyuncular ve kulüpleriyle kendim görüşüyorum.

"RİCA ETTİM"

Falcao ve Feghouli ile konuştum, bize hizmetleri oldu ama bu ücret yapısıyla onlara bu miktarları ödememizin mümkün olmadığını belirttim. Umarım onlar da kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi bir şekilde yollarımızı ayırırız.

"YÖNETİM KARARIDIR"

Bu yönetim kararıdır. Falcao ve Feghouli'yi düşünmüyoruz. Fatih Hoca'nın teknik kararları olabilir. Ona göre hareket ederiz."