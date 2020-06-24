Son dakika! Sarıgöl'de nüfus ve vatandaşlık hizmeti yaşlıların evine ulaştırılıyor - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 65 yaş üstü vatandaşların evine giderek hizmet verdiklerini belirtti.

Kırdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, ileri yaştaki vatandaşlara yapılan hizmetin gönül işi olduğunu belirtti.

Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü bireylerin başvurusu üzerine evde hizmet yöntemini uyguladıklarını aktaran Kırdağ, "Evlerinden çıkamayan ve daireye gelemeyecek durumdaki vatandaşlarımızın müracaatı üzerine evlerinde gerekli işlemleri yapıyoruz. Vatandaşlarımız mutlu oluyor. Büyüklerimize sağlıklı günler diliyoruz." diye konuştu.

İlvan Kırdağ, Sarıgöl'e bağlı Çanakçı Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Özgül Selçuk'un evine giderek sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde resmi işlemlerini tamamladı.