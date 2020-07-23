Son dakika... Sarıgöl'de tütün hasadı başladı - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilerin tütün mesaisi başladı.

Bölgedeki üreticiler, tarlalarda kırımlarını yaptıkları ürünü daha sonra kuruması için eleklerin üzerine seriyor.

Genellikle aile bireylerinin çalıştığı tarlalarda kimi üretici ise işçi tutarak hasat işlemini gerçekleştiriyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine, tütün ekim alanlarının giderek azaldığını belirterek, "Bu yıl Sarıgöl ve çevresinde yaklaşık 5 bin dekar alanda tütün üretimi yapıldı. Üreticilerimize bereketli sezon diliyoruz." dedi.

Tütün üreticisi Mehmet Tıkıroğlu ise ailesiyle hasat işlemine katıldıklarını dile getirerek, "Gece kırdığımız tütünleri eşimle eleklerin üzerine dizerek altı günde kurmasını sağlıyoruz. Daha sonra tütünü satıyoruz. Umudumuz fiyatların iyi olması." şeklinde konuştu.