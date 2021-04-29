Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika