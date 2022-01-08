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Son dakika... Sarıkamış şehitleri anısına Uludağ'da meşaleli kayak gösterisi - Son Dakika

Son dakika... Sarıkamış şehitleri anısına Uludağ'da meşaleli kayak gösterisi

08.01.2022 19:28
Son dakika... Sarıkamış şehitleri anısına Uludağ'da meşaleli kayak gösterisi

Gelen son dakika haberine göre Uludağ'da, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında meşaleli kayak gösterisi yapıldı.

Uludağ'da, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında meşaleli kayak gösterisi yapıldı.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği ve Uluslararası Kayak Öğretmenleri Derneğinin, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonunun desteğiyle düzenlediği anma etkinliği kapsamında, Oteller Bölgesi'nde kayak öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Çorba dağıtılıp, duaların edildiği etkinliğin ardından, 160 kayak öğretmeni ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla pistte kayarak gösteri yaptı. Gösterinin bitişiyle ateş başında toplanan katılımcılar, şehitleri andı.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, AA muhabirine, anlamlı bir günde böyle bir etkinlik düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Katılımın yoğun olduğunu ve vatandaşların da kendilerine destek verdiğini anlatan Usta, "Kayak öğretmenlerinin bu gösterisi dünya genelinde bir gelenektir. Bugün Sarıkamış şehitleri için yapmak çok anlamlı oldu. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ülke için savaşıp mücadele ettiler. Onlar o dönemlerde olduğu için bu günleri yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Sarıkamış şehitleri anısına Uludağ'da meşaleli kayak gösterisi
Son dakika... Sarıkamış şehitleri anısına Uludağ'da meşaleli kayak gösterisi
Son dakika... Sarıkamış şehitleri anısına Uludağ'da meşaleli kayak gösterisi
Son dakika... Sarıkamış şehitleri anısına Uludağ'da meşaleli kayak gösterisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sarıkamış şehitleri anısına Uludağ'da meşaleli kayak gösterisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Sarıkamış şehitleri anısına Uludağ'da meşaleli kayak gösterisi - Son Dakika
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