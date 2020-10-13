Son dakika: Sarıkamış'ta filyasyon ekibine destek amacıyla polislerden özel denetim ekibi kuruldu - Son Dakika

Son dakika: Sarıkamış'ta filyasyon ekibine destek amacıyla polislerden özel denetim ekibi kuruldu
13.10.2020 11:27
Son dakika habere göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğun çalışan filyasyon ekibine destek amaçlı polis özel denetim ekibi kuruldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğun çalışan filyasyon ekibine destek amaçlı polis özel denetim ekibi kuruldu.
İlçe Kaymakamı Recep Koşal koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer tarafından kurulan ekip, özel kıyafetleriyle ilçede salgını önlemek için izolasyon altındaki vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını kontrol ediyor.
Ekipler, ayrıca vatandaşları salgına karşı bilgilendirip uyarıyor.
Son Dakika Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 487.2 TL'den işlem görüyor 12 yıl önce ölen adama köprüden kaçak geçiş cezası geldi Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor