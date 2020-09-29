Son Dakika: Sarıkamış'ta Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Sarıkamış ilçesinde Kaymakam Recep Koşal'ın katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya ile ilçe merkezindeki kahve, lokanta, eczane ve diğer iş yerlerini denetleyen Kaymakam Koşal, vatandaşları da tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Kaymakam Koşal, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının hafife alınmamasının ve yayılmasının mutlaka önlenmesi gerektiğini söyledi.

Kaymakamlık, belediye, emniyet, jandarma gibi tüm kurumlarla denetimleri aralıksız gerçekleştirdiklerini ifade eden Koşal, şöyle konuştu:

"Toplumumuzu bu konuda bilinçlendirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Burada amaç ceza yazmak değil, bilinç düzeyini artırmak. Bizim sahada olmamızın amacı da bu. Vatandaşlarımızla hep birlikte gönüllü bir uyum içerisinde, herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, minimum zararla atlatmak için herkesten kurallara riayet etmelerini rica ediyoruz."