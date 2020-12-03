STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Kurtuluş Aslan (xx), Gökhan Yüksel (xx)

SARI KARTLAR: Resul, Ali, Levent (Uşakspor), Okan (Sarıyer)

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan iki takımdan Uşakspor, 13'üncü haftada konuk ettiği Sarıyer'le 1-1 berabere kaldı. Uşakspor'un golünü 21'inci dakikada Alpay atarken, konuk takım 85'inci dakikada Bertuğ Özgür'le eşitliği yakaladı: 1-1. Bu sonuçla 24 puana ulaşan ev sahibi bir basamak düşerek 3'üncü sıraya geriledi. Sarıyer ise puanını 20'ye çıkarıp 5'inci sırada kaldı. Galibiyet serisini 3 haftaya çıkaramayan Uşakspor, namağlup serisini ise 6 haftaya taşıdı.