Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönüşen olayda, taraflardan biri silahla yaralandı. Olay sırasında yan masada yemek yiyen yabancı bir müşteri de seken kurşunlardan yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranda aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen 2 yabancı uyruklu arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

alışveriş, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Sarıyer'de alışveriş merkezindeki restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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