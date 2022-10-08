Son dakika haber! Sarıyer'de alışveriş merkezindeki restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Sarıyer'de alışveriş merkezindeki restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

08.10.2022 16:36

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Sarıyer'de alışveriş merkezindeki bir restoranda çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

İstanbul Sarıyer'de alışveriş merkezindeki bir restoranda çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranda aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen 2 yabancı uyruklu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönüşen olayda, taraflardan biri silahla yaralandı. Olay sırasında yan masada yemek yiyen yabancı bir müşteri de seken kurşunlardan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

alışveriş, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sarıyer'de alışveriş merkezindeki restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Sarıyer'de alışveriş merkezindeki restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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