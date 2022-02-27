Son Dakika | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadınla ilgili detaylar belli oldu - Son Dakika
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Son Dakika | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadınla ilgili detaylar belli oldu

27.02.2022 14:17

Son dakika haberler... - Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadınla ilgili detaylar belli oldu Babasının 27 yaşındaki kızı için kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı Sarıyer'de sabah saatlerinde denizde ölü olarak bulunan kadının 27 yaşındaki Kübra Diri olduğu ortaya çıktı.

- Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadınla ilgili detaylar belli oldu

Babasının 27 yaşındaki kızı için kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Sarıyer'de sabah saatlerinde denizde ölü olarak bulunan kadının 27 yaşındaki Kübra Diri olduğu ortaya çıktı. Babasının ise hakkında kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

Sarıyer Merkez Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, sahilde yürüyen vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kadın bedeni görmüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri kadının cansız bedenini karaya çıkartmıştı. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının, denizde boğularak öldüğü belirlenmişti.

Babasının kızı hakkında kayıp ihbarında bulunmuş

Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesine morguna kaldırılmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yaptığı incelemelere genç kadının kimliğini 27 yaşındaki Kübra Diri olduğunu tespit etti.

Ayrıca babası İbrahim Diri'nin kızı hakkında kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan kadının hakkında önceden de kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

Son Dakika | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadınla ilgili detaylar belli oldu
Son Dakika | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadınla ilgili detaylar belli oldu
Son Dakika | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadınla ilgili detaylar belli oldu

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Sarıyer, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadınla ilgili detaylar belli oldu - Son Dakika


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