Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi - Son Dakika

Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi

28.02.2021 08:58

Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi Emirgan'da bir motosikletli, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobilin altına girdi Sarıyer Emirgan'da seyir halinde olan motosikletli, cadde üzerinde aniden 'U' dönüşü yapan otomobile çarparak altına girdi.

Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi

Emirgan'da bir motosikletli, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobilin altına girdi

İSTANBUL - Sarıyer Emirgan'da seyir halinde olan motosikletli, cadde üzerinde aniden 'U' dönüşü yapan otomobile çarparak altına girdi. Feci kazada yaralanan motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Renault marka 34 BEZ 025 plakalı otomobille seyir halinde olan Ali Haydar Yıldırım, cadde üzerinde aniden 'U' dönüşü yapmak istedi. Dönüş için manevra yapan otomobile, arkasından 34 CTD 727 plakalı motosikletle seyreden Ekrem Yiğit Gül çarptı. Çarpma sonucu kontrolü kaybeden sürücü, motosikletiyle birlikte otomobilin altına girdi. Feci kaza sonrası sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilin altına girdi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Gül'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Motosikletlinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili polis ekipleri de inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemelerin ardından sürücü Yıldırım, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi
Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi
Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi
Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi
Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi
Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi
Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi

Emirgan, Sarıyer, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi         
18:53
Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti         
17:03
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor         
16:58
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il         
09:42
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 03:56:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei