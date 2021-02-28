Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi - Son Dakika

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Sarıyer'de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi

Emirgan'da bir motosikletli, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobilin altına girdi

İSTANBUL - Sarıyer Emirgan'da seyir halinde olan motosikletli, cadde üzerinde aniden 'U' dönüşü yapan otomobile çarparak altına girdi. Feci kazada yaralanan motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Renault marka 34 BEZ 025 plakalı otomobille seyir halinde olan Ali Haydar Yıldırım, cadde üzerinde aniden 'U' dönüşü yapmak istedi. Dönüş için manevra yapan otomobile, arkasından 34 CTD 727 plakalı motosikletle seyreden Ekrem Yiğit Gül çarptı. Çarpma sonucu kontrolü kaybeden sürücü, motosikletiyle birlikte otomobilin altına girdi. Feci kaza sonrası sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilin altına girdi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Gül'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Motosikletlinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili polis ekipleri de inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemelerin ardından sürücü Yıldırım, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.